Caravina participa do MS Ativo e acompanha anúncio de obras para Inocência

O deputado estadual Caravina esteve presente na reunião do programa MS Ativo realizada nesta terça-feira (24), que definiu importantes investimentos para o município de Inocência. Com a presença do governador Eduardo Riedel e de diversas autoridades estaduais e federais, a agenda teve como foco o apoio do Governo do Estado às obras de infraestrutura que vão acompanhar o crescimento acelerado da cidade, impulsionado pelos investimentos no setor de celulose.

Durante a reunião, foram definidos como prioridade a pavimentação e drenagem do Loteamento Zé Dias da Silva e do distrito São Pedro. Os projetos foram apresentados pelo prefeito Antônio Ângelo Garcia, o Toninho da Cofapi, e acolhidos pelo governador como parte da nova etapa do programa.

Caravina reforçou o compromisso da Assembleia Legislativa com a população de Inocência, especialmente neste momento de forte expansão urbana e econômica. Ao acompanhar de perto as decisões e as demandas do município, o parlamentar reafirma sua atuação em defesa de políticas públicas que promovam desenvolvimento regional, infraestrutura de qualidade e melhores condições de vida para os sul-mato-grossenses.