Caravina reitera pedido de explicações sobre atraso no concurso da Polícia Civil de MS

O deputado estadual Pedro Caravina apresentou, nesta terça-feira (24), um novo requerimento oficial à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), reiterando o pedido por informações detalhadas sobre o atraso na publicação do edital do aguardado concurso da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, inicialmente previsto para maio de 2025.

O parlamentar já havia solicitado esses esclarecimentos anteriormente, mas, diante da ausência de resposta oficial por parte do Executivo, decidiu reforçar a cobrança. No novo requerimento, endereçado ao secretário Antonio Carlos Videira, Caravina pede uma posição do Governo do Estado sobre os motivos que levaram ao descumprimento do prazo divulgado, além de uma nova previsão para o lançamento do edital. Ele também questiona se o limite prudencial de gastos com pessoal, estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, está impactando diretamente na realização do concurso.

Caravina destacou a importância da recomposição do efetivo da Polícia Civil para o fortalecimento da segurança pública em todo o Estado, especialmente diante do aumento das demandas da população e da expansão de municípios impulsionados por grandes investimentos privados.

O deputado alertou que a indefinição quanto ao andamento do concurso gera insegurança tanto para os milhares de candidatos que aguardam a seleção quanto para a sociedade, que depende de mais efetivo policial. “A ausência de respostas não apenas prejudica o planejamento dos concurseiros, mas também compromete o fortalecimento das forças de segurança”, pontuou.

Caravina garantiu que seguirá acompanhando o tema de perto. Para o parlamentar, o andamento transparente e célere do processo é fundamental para garantir a eficiência das políticas públicas de segurança em Mato Grosso do Sul.