Prefeitura ativa drive-thru de vacinação para o Dia D neste final de semana

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai ativar neste sábado (10) o drive-thru de vacinação contra a Influenza. O ponto será instalado no Parque Ayrton Senna e funcionará durante o final de semana da mobilização nacional do Dia D de vacinação.

Ao todo serão cinco guichês para vacinação tanto de pessoas que estejam no local com veículos, quanto para quem for até o ponto de vacinação a pé. A vacinação acontecerá entre 8h e 17h.

“Entendemos que há uma quantidade grande de pessoas que podem se vacinar, mas não conseguem ir até uma unidade de saúde durante a semana por causa do trabalho, então essa é uma alternativa que adotamos visando facilitar o acesso à toda a população a partir dos seis meses de idade”, informa a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite.

Serão dois dias de vacinação no drive, tendo como objetivo a oferta ao maior número possível de pessoas. Durante o dia, as equipes irão se revezar para manter o funcionamento do drive contínuo, sem a necessidade de interrupção dos atendimentos nem mesmo no horário de almoço.

Segundo a superintendente de vigilância em saúde e ambiente, Veruska Lahdo, as equipes estarão estruturadas de forma que seja dada a maior celeridade possível na vacinação. “Cada guichê contará com três técnicos de enfermagem, que se revezarão na aplicação das doses e digitação das informações dos pacientes imunizados”, completa.

Dia D

A mobilização do Dia D de vacinação contra a gripe acontece nacionalmente no próximo dia 10 de maio e, além de contar com o drive-thru, unidades de saúde também abrirão, garantindo, assim, uma oferta de doses ainda maior à toda a população.

A vacinação também será reforçada, ampliando o número de doses disponíveis em cada uma das unidades que abrirão na data. “Mesmo com o reforço no quantitativo de doses, haverá uma equipe de plantão para reabastecer a unidade caso o imunizante acabe”, completa a superintendente.