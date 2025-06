Semades apresenta soluções práticas para melhorar a produção no campo

Com a participação de representantes das 25 comunidades e associações rurais de Campo Grande, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades) apresentou o plano de ação para os próximos anos, voltado à organização da cadeia produtiva e ao escoamento da produção dessas propriedades. O objetivo é tornar as associações mais organizadas, eficientes e rentáveis, valorizando o trabalho no campo e fortalecendo a agricultura familiar.

Para o alinhamento dessas ações, será ofertada orientação e assistência técnica, além de qualificações específicas, organização documental, apresentação de programas institucionais, possíveis parcerias e tecnologias a serem implementadas, que tornarão as propriedades mais produtivas e competitivas.

O superintendente de Desenvolvimento Econômico da Semades, Luciano Barbosa Rodrigues, destacou as ações já desenvolvidas. “Essa gestão tem um olhar especial voltado à agricultura familiar. Estamos visitando os assentamentos para conhecer as necessidades de cada região, já levamos a Ação Agro Social a alguns desses locais e iremos fazer muito mais, pois sabemos da relevância dessas comunidades para o desenvolvimento econômico local. Por isso, estamos unindo esforços com outras instituições para oportunizar parcerias na qualificação, capacitação e treinamentos aos produtores.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Nivaldo Passos de Azevedo Júnior, coordenador do Departamento de Assistência Técnica do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/MS), apresentou os serviços que poderão ser oferecidos aos produtores. “Essa parceria com a Prefeitura e com o Sindicato Rural de Campo Grande é extremamente importante porque potencializa todas as ações já implementadas e amplia o que as instituições ainda poderão oferecer ao produtor. Tudo de forma sincronizada. As assistências técnicas, juntamente com as políticas públicas, abrem oportunidades para uma produção direcionada e com possibilidade de venda a preços melhores. Então, de fato, essa organização e essa energia geram melhores oportunidades para o produtor. E tudo a custo zero.”

Para a representante da Comunidade Quilombola Chácara Buriti, Lucinéia de Jesus Domingos Gabilão, essa será uma oportunidade especial para concretizar algo que antes não era possível. “Vimos aqui uma luz no fim do túnel com essas propostas apresentadas, que vêm de encontro à realidade do produtor. Ter o acompanhamento e a assistência técnica desde o início da produção vai possibilitar uma melhor colheita, além de já sabermos para onde vamos comercializar, o que é de fundamental importância. Essa ponte é exatamente o que não tínhamos antes. Somos produtores, sabemos produzir, mas, se sairmos para vender e comercializar, quem ficará na produção? Então, esse apoio e essa parceria, tanto do Município quanto do Senar, serão fundamentais lá na ponta, onde o produtor realmente precisa.”

Quem também participou da reunião foi o presidente da Associação de Produtores do Distrito de Aguão, Pedro Martins Neves, que ressaltou a importância da constante capacitação dos agricultores. “Tudo o que foi abordado aqui vou levar para a minha comunidade. São novos aprendizados que devemos aplicar para alcançar maior potencial na nossa produção e comercialização. Precisamos melhorar e organizar nossa cadeia produtiva, entendendo como devemos nos preparar e como as vendas podem ser feitas. Isso, sim, é uma assistência técnica muito importante. Quero dizer que, com essa junção de esforços, estou muito animado.”

No dia 5 de julho será realizada a próxima edição da Ação Agro Social, na Escola Municipal Agrícola Governador Arnaldo Estevão de Figueiredo, na região das Três Barras. A iniciativa faz parte do compromisso da administração em levar cidadania e serviços essenciais às áreas rurais e mais afastadas do perímetro urbano.

#ParaTodosVerem As imagens de capa e interna mostram os representantes das 25 comunidades e associações.