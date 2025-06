Educação digital: deputada propõe tela interativa para escola estadual em Caarapó

A solicitação foi feita de acordo com uma demanda encaminhada pelo vereador Gilberto Segóvia (PSDB).

Com aproximadamente 870 estudantes e mais de 50 professores, a unidade é referência na região, mas ainda enfrenta limitações estruturais quando o assunto é tecnologia educacional. As telas interativas são vistas como uma forma de ampliar o acesso a conteúdos digitais e permitir novas abordagens didáticas, aproximando a escola da linguagem cotidiana dos alunos.

A Escola Estadual Joaquim Alfredo Soares Viana, em Caarapó, pode ganhar um reforço importante na área tecnológica. A deputada estadual Lia Nogueira (PSDB) apresentou uma indicação ao Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, solicitando recursos para a aquisição de telas interativas, com o objetivo de modernizar o ambiente escolar e oferecer novas ferramentas de apoio ao ensino.

