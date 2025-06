Conferência Municipal de Assistência Social começa nesta quarta-feira (25) com foco nos 20 anos do Suas

A política de construção e fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (Suas) nos últimos 20 anos será o tema central da 16ª Conferência Municipal da Assistência Social que tem início nesta quarta-feira (25), às 13 horas, no auditório da universidade Uniderp. O evento foi convocado pela Prefeitura de Campo Grande por meio do Decreto nº 16.287 de 5 de junho de 2025.

A Conferência é realizada pelo Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS) e acontece a cada dois anos com o objetivo avaliar a política de Assistência Social, identificar os principais desafios enfrentados e propor diretrizes estratégicas para seu aprimoramento futuro.

Os debates promovidos a partir do evento criam um espaço essencial para a consolidação e o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social, reafirmando o compromisso com a garantia da proteção social e com a resistência institucional em um contexto de permanentes transformações e adversidades.

O tema central desta edição será “20 anos do SUAS: Construção, proteção social e resistência” e está organizada em cinco eixos: universalização do SUAS: Acesso Integral com Equidade e Respeito às Diversidades; Aperfeiçoamento Contínuo do SUAS: inovação, gestão descentralizada e valorização profissional; Integração de Benefícios e Serviços Socioassistenciais: fortalecendo a proteção social, segurança de renda e a inclusão social no Sistema Único de Assistência Social (SUAS); Gestão Democrática, informação no SUAS e comunicação transparente: fortalecendo a participação social no SUAS e Sustentabilidade Financeira e Equidade no Cofinanciamento do SUAS.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Avaliações

A palestra de abertura do evento será ministrada pela secretária-executiva de Assistência Social de Mato Grosso do Sul, Taciana Silvestrini, que irá abordar o tema central e dos eixos, com o objetivo de subsidiar os participantes quanto aos trabalhos em grupo.

A Conferência é um espaço aberto aos usuários da Assistência Social, trabalhadores do SUAS, entidades e gestão pública, que tem como metas principais a avaliação das ações executadas e a definição de novas propostas a serem implementadas, considerando os desafios e perspectivas já apontadas no II Plano Decenal de Assistência Social”, frisou o presidente do CMAS, Mario de Freitas.

O processo que antecede a Conferência foi realizado por meio de conferências livres nas sete regiões de Campo Grande, onde foram levantadas propostas, conforme demanda regional e eleito os delegados, representando os diversos segmentos da sociedade civil: usuários ou organização de usuários; trabalhadores do SUAS; representantes de entidades de assistência social e representantes do Poder Público. Os assuntos debatidos tiveram como norteadores os cinco eixos propostos que nortearão a Conferência.

A 16ª Confemas contará com os delegados eleitos nas pré-conferências, além de representantes dos órgãos que compõem a Rede Socioassistencial, universidades, Poder Judiciário, conselhos intersetoriais e conselhos de categoria profissional.

A Conferência termina na quinta-feira (26) com a produção do documento reunindo as sugestões coletadas durante o evento e que serão encaminhadas para os encontros estadual e nacional.

#ParaTodosVerem As imagens de capa e internas mostram participantes da conferência.