Com auxílio da Prefeitura, irmãos de Campo Grande conquistam pódio no Grand Prix de Natação

Os irmãos Otavio Righi Cavallaro, de 9 anos, e João Gabriel Righi Cavallaro, de 11 anos, conquistaram resultados expressivos no Grand Prix LATAM 2025 de Natação, realizado em Assunção, no Paraguai. Beneficiados pelo programa Auxílio-Atleta da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), os nadadores representaram a cidade com orgulho e dedicação e conquistaram o pódio.

Otavio, o irmão caçula, subiu ao pódio com a medalha de prata nos 50 metros costas e ficou em 4º lugar nas provas de 50m peito e 50m livre. “Fiquei feliz com o resultado. Vitória na natação é baixar o seu próprio tempo e eu consegui isso lá. É sinal de que a dedicação ao treino está dando resultado”, comemorou.

O jovem nadador também destacou a importância do apoio recebido pela Prefeitura Municipal de Campo Grande. “O Auxílio-Atleta permitiu que eu fosse para essa competição. Temos provas todos os meses e o custo é alto”, frisou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Já João Gabriel, conquistou seis medalhas na competição internacional: ouro nos 100m livre e no revezamento 4x50m livre misto, além de quatro pratas nos 50m e 100m peito, 50m livre e revezamento 4x50m medley misto. “Ter obtido esses resultados foi muito bom, pois nunca tinha medalhado numa competição internacional. Fiquei muito feliz. A competição foi muito forte e bem disputada. Participar com atletas de outros sete países foi muito legal, conheci muita gente”, contou João. “O Auxílio possibilitou que eu estivesse lá. Temos várias competições no ano e essa foi uma viagem cara. Foi muito importante esse apoio”, completou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Para os dois irmãos, os próximos passos seguem o mesmo ritmo: treinar com ainda mais dedicação e foco em melhorar sempre. Ambos destacaram o orgulho de representar a cidade. “Fiquei feliz por representar Campo Grande, nasci aqui e me senti orgulhoso”, disse Otavio. “Sou campo-grandense e fiquei feliz por estar lá nadando pelo Brasil, pela minha cidade e pelo meu clube, que é tão tradicional aqui”, afirmou João.

O diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites, celebrou o resultado dos atletas e reforçou o papel do incentivo ao esporte. “É uma alegria ver tantos atletas levando o nome de Campo Grande com orgulho e conquistando ótimos resultados. O apoio da prefeitura tem sido fundamental para que isso aconteça. Estamos investindo nos nossos talentos e os frutos estão aí, com jovens como Otavio e João Gabriel fazendo bonito dentro e fora das piscinas”, afirmou.

A matéria contém três fotografias: a de capa, com os atletas no pódio, com os primeiros, segundos e terceiros colocados; e no corpo do texto, imagens de Otávio e João Gabriel respectivamente.