Mochi solicita esclarecimento à ANTT sobre ocultação de receitas e investimentos na BR-163

Durante a sessão plenária desta terça-feira, 24, o deputado estadual Junior Mochi (MDB) apresentou requerimento à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), por meio da Comissão Temporária instituída para acompanhar o contrato de concessão da Rodovia BR-163/MS.

No documento, o parlamentar solicita o envio dos demonstrativos contábeis e financeiros oficiais da concessionária CCR MSVia, entre março de 2014 e maio de 2025. Entre os dados requeridos, estão os valores recebidos com pedágios, os montantes obtidos em empréstimos com instituições como BNDES e Caixa Econômica Federal, além dos investimentos realizados na rodovia — com distinção entre despesas operacionais (OPEX) e investimentos em infraestrutura (CAPEX).

O requerimento também pede esclarecimentos sobre possíveis omissões de receitas, no valor de R$ 638 milhões, conforme veiculado por diversos veículos de imprensa entre 2020 e 2023. O deputado questiona se tais valores constam dos balanços financeiros da empresa e, caso contrário, quais providências foram adotadas pela agência reguladora.

De acordo com o parlamentar, o objetivo é garantir transparência e responsabilidade no acompanhamento do processo de relicitação da rodovia.