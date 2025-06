Mochi solicita doação de veículo para associação de agricultoras familiares em Nioaque

“Nosso mandato está atento às demandas que impactam a vida das pessoas. Garantir estrutura às organizações que promovem o desenvolvimento regional é garantir também dignidade às famílias que produzem com esforço e dedicação”, afirmou o parlamentar.

A ASPRAFU atua diretamente na promoção do desenvolvimento sustentável da agricultura familiar e na geração de renda para mulheres produtoras. A doação solicitada permitirá maior eficiência no transporte de insumos, na assistência técnica e na comercialização de produtos, contribuindo para a inclusão social e o fortalecimento da economia local.

Durante a sessão plenária desta terça-feira, 24, o deputado estadual Junior Mochi (MDB) apresentou indicação ao titular da Alfândega da Receita Federal em Mundo Novo (MS), Thiago Andre Hering, solicitando a doação de um veículo automotor apreendido à Associação da Agricultura Familiar das Pequenas Produtoras Rurais da Agricultura Familiar do Uirapuru – ASPRAFU, do município de Nioaque.

