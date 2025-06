Atleta é homenageado por conquista no sul-americano de Wushu

O atleta sul-mato-grossense Vinícius Coelho Ribeiro, natural de Jardim, conquistou o 1º lugar no 9º Campeonato Sul-Americano de Wushu Sanda, realizado entre os dias 19 e 23 de junho, em Buenos Aires, na Argentina. Representando o Brasil na categoria infantil até 60 kg, Vinícius demonstrou talento, garra e disciplina ao vencer a competição e levar o nome da cidade e do Estado ao pódio internacional.

A vitória rendeu ao atleta uma Moção de Congratulação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), proposta pelo deputado estadual Zé Teixeira, 2º vice-presidente da Casa de Leis. A trajetória vitoriosa de Vinícius é resultado de muito esforço e do trabalho realizado pela Academia Stay Strong, sob a orientação do professor Felipe Taques, que tem sido referência na formação de jovens talentos esportivos em Jardim.

Dedicação - O Wushu Sanda, conhecido também como boxe chinês, é uma arte marcial que exige preparo físico intenso, concentração e técnica apurada — atributos que Vinícius demonstrou com excelência ao longo do torneio continental. Em maio deste ano, o atleta já havia conquistado o 1º lugar no Campeonato Estadual de Kung Fu Wushu, realizado em Nova Andradina, também na categoria infantil até 60 kg.

A homenagem da Assembleia reforça o reconhecimento à dedicação do atleta e ao papel fundamental da comunidade esportiva local na promoção e valorização do esporte. Para o deputado Zé Teixeira, a conquista é motivo de orgulho para todo o Estado. “O desempenho de Vinícius fortalece a importância do incentivo ao esporte como ferramenta de transformação social e projeta o nome de Mato Grosso do Sul no cenário internacional”, destacou.