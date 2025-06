Zé Teixeira solicita segurança e apoio à agricultura familiar

O deputado estadual Zé Teixeira, 2º vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, defendeu nesta terça-feira (24) iniciativas voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar e à ampliação da segurança pública nos municípios do Estado. As indicações contemplam investimentos para Porto Murtinho e assentamentos de Nova Alvorada do Sul.

Por meio de indicação encaminhada ao Governo do Estado e à Secretaria de Justiça e Segurança Pública, o parlamentar solicitou o aumento do efetivo de agentes da Polícia Civil com atribuições investigativas em Porto Murtinho, seja por remanejamento interno ou por meio de novos concursos públicos.

Segundo Zé Teixeira, a escassez de pessoal sobrecarrega os servidores em atividade e compromete a qualidade das investigações. “Os policiais investigativos são essenciais para manter a ordem pública, combater a criminalidade com eficiência e garantir a segurança da população — que, muitas vezes, se vê desassistida diante da morosidade ou da falta de estrutura. Em um município de fronteira como Porto Murtinho, essa demanda é ainda mais urgente”, enfatizou.

Desenvolvimento rural - Ainda durante a sessão, Zé Teixeira propôs a articulação conjunta entre o Governo do Estado e a Bancada Federal em Brasília para viabilizar a destinação de dois caminhões basculantes aos assentamentos do Distrito Pana, em Nova Alvorada do Sul.

De acordo com o vereador Ronaldo Camargo, os veículos serão fundamentais para fortalecer as atividades da agricultura familiar, como o transporte de insumos e mercadorias produzidas pelos agricultores dos assentamentos Pam, Pana e Volta Redonda. “Os caminhões vão facilitar o escoamento da produção, estimular a economia local e apoiar ações sociais e produtivas, beneficiando diretamente dezenas de famílias da região”, concluiu.