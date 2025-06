Campo Grande realiza I Colóquio da REME em alusão à Semana do Migrante e Refugiado

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), realizou nesta terça-feira (24), no auditório do Centro de Formação Lúdio Martins Coelho (CEFOR), o I Colóquio da REME em alusão à Semana do Migrante e Refugiado no Brasil, com o tema “Migrantes Internacionais e Refugiados: do acolhimento à inclusão”.

O evento foi promovido pela Divisão de Políticas Específicas da Educação (DPEE), por meio do Núcleo de Acolhimento ao Migrante Internacional e Refugiado, e reuniu autoridades, gestores escolares, educadores, representantes de instituições públicas e da sociedade civil organizada, além de membros das comunidades migrantes e refugiadas que vivem em Campo Grande.

Com foco no fortalecimento das políticas públicas de acolhimento e inclusão no ambiente escolar, o colóquio celebrou a Semana Nacional do Migrante e Refugiado, instituída pela Lei Federal nº 14.678/2023, que ocorre anualmente de 19 a 23 de junho. A iniciativa buscou ampliar o diálogo sobre os desafios enfrentados por essas populações e promover práticas inclusivas e intersetoriais na Rede Municipal de Ensino (REME).

Atualmente, a REME atende aproximadamente 700 estudantes migrantes e refugiados, refletindo o compromisso da rede com uma educação inclusiva e que respeita a diversidade cultural e étnica presente nas unidades escolares.

Durante a abertura do evento, a Secretária Adjunta municipal de Educação Maria Lúcia, ressaltou o papel da escola como espaço de respeito e valorização da diversidade: “Nosso compromisso é garantir que todas as crianças e adolescentes, independentemente de sua nacionalidade ou origem, encontrem na escola um espaço seguro, respeitoso e inclusivo. A diversidade cultural é um valor que enriquece a nossa Rede Municipal, e este colóquio simboliza o quanto estamos empenhados em promover o respeito e a equidade no ambiente educacional”, afirmou a secretária.



Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A programação contou com apresentações culturais representando a Venezuela e o Haiti, promovendo o intercâmbio de culturas presentes no cotidiano das unidades escolares da REME.

A superintendente de Gestão das Políticas Educacionais, Profª. Dra. Ana Cristina Cantero Dorsa Lima, destacou o compromisso da SEMED com a construção de uma educação democrática e humanizada:

“Acolher não é apenas receber. É compreender, respeitar, adaptar e incluir. Nossa rede tem avançado em práticas pedagógicas e políticas institucionais que valorizam o pertencimento dos estudantes migrantes e refugiados, e isso começa com escuta e formação”, explicou.



Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Participaram como palestrantes e painelistas:

• Prof. Dr. João Fábio Sanches Silva – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS)

• Mirtha Virgínia Carpio Díaz – Presidente da Associação Venezuelana em Campo Grande

• Junel Ilora – Presidente da Associação Haitiana Brasileira (ASHABRA)

• Dra. Thaisa Raquel Medeiros de Albuquerque – Defensoria Pública Estadual

• Profª. Tânia Conceição Leite Cheker de Souza – Diretora da Escola Municipal Iracema de Souza (relato de experiência)

• Roberto Santana dos Santos – Coordenador da Coordenadoria de Psicologia e Assistência Educacional (CPAE/SEMED)

• Profª Ma. Maria das Dores Dias Acosta – Técnica da DPEE/SEMED









#PraTodosVerem: Na matéria há três fotos: A primeira, usada como capa, mostra um grupo de 18 participantes, em pé e sorrindo, posicionados no palco do auditório; a segunda imagem é da secretária adjunta de Educação, Maria Lúcia; a terceira imagem mostra a superintendente de Gestão das Políticas Educacionais, Profª. Dra. Ana Cristina Cantero Dorsa Lima.