Polícia Civil realiza palestras sobre Bullying e Cyberbullying e Drogas em escola municipal na Capital

As palestras ministradas pela Delegada Titular da DEAIJ, Daniella Kades de Oliveira Garcia foram destinadas aos alunos dos 7°, 8° e 9º anos do Ensino Fundamental II.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, através da Delegacia Especializada de Atendimento a Infância e Juventude – DEAIJ, realizou palestra na Escola Municipal Nagib Raslan, na manhã desta terça-feira, dia 24/06, com os temas ” Bullying e Cyberbullying e Drogas “.

