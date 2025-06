Prefeitura atende 72 pessoas no ponto de apoio do ‘Ayrton Senna’

Com a intensificação das baixas temperaturas em Campo Grande, a Prefeitura Municipal reativou nessa segunda-feira (23), a terceira etapa do Projeto “Inverno Acolhedor”, no Parque Ayrton Senna, região do Aero Rancho. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS), atendeu 72 pessoas em situação de rua, oferecendo abrigo, alimentação, atendimento em saúde e suporte social.

A iniciativa é realizada com base nos alertas de frio intenso emitidos pela Defesa Civil e tem como foco garantir acolhimento e proteção àqueles que vivem em situação de vulnerabilidade. O ponto de apoio funciona das 18h às 6h e tem como diferencial o atendimento à população que, por diferentes razões, opta por não ingressar nas unidades de acolhimento institucional da SAS.

“Nosso compromisso é garantir que ninguém enfrente o frio sozinho. O projeto Inverno Acolhedor é um gesto de cuidado e respeito com quem mais precisa, oferecendo abrigo seguro, acesso à saúde, orientação e oportunidades que ajudam a devolver dignidade a essas pessoas. É assim que seguimos fazendo o certo, fazendo o que precisa ser feito”, destacou a prefeita Adriane Lopes.

A estrutura montada no Parque Ayrton Senna disponibiliza colchões, cobertores, agasalhos, alimentação e cuidados direcionados também aos animais de estimação que acompanham a população em situação de rua. Os pets recebem ração, coleiras e comedouros, demonstrando o olhar humanizado da gestão municipal.

A operação conta com a atuação conjunta de diversos órgãos e equipes: Superintendência de Direitos Humanos (SDHU), Defesa Civil Municipal, Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Consultório na Rua da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), além da SAS. A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA) também esteve presente desta vez, prestando orientações sobre programas habitacionais e realizando atualizações cadastrais.

Foi o caso de E.S., de 37 anos, que está em situação de rua há mais de três anos. Ele aproveitou o acolhimento no ponto de apoio para se informar sobre a nova modalidade do programa habitacional voltado a pessoas em situação de rua, prevista em portaria do Governo Federal. “Fiquei animado com essa possibilidade e vou me esforçar para conseguir um trabalho, ter uma profissão. A gente não pode perder o ânimo, né?! Porque a esperança é tudo em nossa vida”, afirmou.

Outros quatro acolhidos também receberam atendimento por meio da equipe da Emha e foram cadastrados em programas habitacionais.

Além da estrutura montada no parque, as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) seguem com os trabalhos nas ruas da Capital, realizando 24 atendimentos e distribuindo 19 cobertores em diferentes regiões.

A mobilização envolve também o Centro POP, que ampliou o horário de atendimento até as 20h para garantir o transporte e os encaminhamentos necessários ao ponto de apoio. Pela manhã, os acolhidos são levados novamente ao local, onde recebem café da manhã e podem dar continuidade ao atendimento psicossocial, incluindo orientações sobre empregabilidade e reinserção social.

Desde o início em maio, mais de 400 atendimentos já foram realizados por meio do projeto. O Inverno Acolhedor integra uma política contínua de proteção social, que oferece suporte técnico, acolhimento e encaminhamentos para promover autonomia, dignidade e cidadania.

A população também pode colaborar informando sobre pessoas em situação de vulnerabilidade expostas ao frio pelos telefones (67) 99660-6539, 99660-1469 e 156.



Centro POP

Localizado na Rua Joel Dibo, 255 – Centro, o Centro POP funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, oferecendo serviços essenciais à população em situação de rua. No espaço, os usuários têm acesso a higiene pessoal, lavanderia, guarda de pertences, refeições diárias, atendimento técnico especializado e atividades que fortalecem a autonomia e o protagonismo social.