Campo Grande atrai indústria de tecnologia em saúde com apoio do Prodes

Com apoio da Prefeitura de Campo Grande, por meio do Prodes – Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social –, a empresa SAFE LIFE vai implantar uma unidade industrial no Polo Empresarial Oeste, destinada à produção de equipamentos médico-hospitalares, incluindo tecnologia para tratamento de câncer. A iniciativa impulsiona a economia local, amplia a geração de empregos e coloca a Capital como referência nacional na área da saúde, com impactos diretos na rede pública e no fortalecimento do setor produtivo.

“Essa doação representa muito para Campo Grande, uma fábrica de produtos hospitalares desempenha um papel crucial na sociedade, pois garante o fornecimento de materiais e equipamentos essenciais para a saúde e bem-estar da população. E a essa empresa tem um trabalho muito nobre, produzir equipamentos de tratamento de câncer, fundamentais para o diagnóstico, prevenção e cura de doenças, além de contribuírem para a qualidade de vida dos pacientes”, disse a prefeita Adriane Lopes.

“Campo Grande agora será pioneira em ter uma fábrica de equipamento de radioterapia superficial, que logicamente será vendido para outras praças, mas que trará benefícios para nossa Capital também. A radioterapia superficial trata os cânceres de menor gravidade, e com esse equipamento anexado ao serviço de saúde, ao lado dos aceleradores lineares, pode diminuir a filas de espera dos SUS, que são lentas e os pacientes ficam esperando, às vezes, até dois meses para iniciar um tratamento de radioterapia”, explica Leonardo Danilo Lopes Alves, médico e sócio fundador da empresa.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Com a implantação da fábrica, a empresa vai gerar inicialmente 15 empregos diretos, contribuindo para o fortalecimento da economia local e oferecendo novas oportunidades para os moradores da Capital. A iniciativa reforça o papel dos incentivos municipais como ferramenta para atrair investimentos que impulsionam o desenvolvimento e melhoram a qualidade de vida da população.

“Quando incentivamos uma empresa desse porte, estamos consequentemente gerando emprego e desenvolvimento econômico. Mas não é só esse o benefício para o desenvolvimento que o Prodes traz, nós também estamos agregando à Saude. Nós estamos falando de incentivar uma empresa que vai gerar emprego e renda. Estamos cumprindo com os aspectos sociais e com os aspectos econômicos da função pública, que é gerar emprego e saúde ao mesmo tempo”, complementa Ademar Silva Júnior, secretário da Semades.

A Lei do Prodes visa dar oportunidade às pequenas e médias empresas, além de ampliar a capacidade de atrair grandes investimentos para a Capital.



#ParaTodosVerem:



A matéria tem duas fotos. A imagem da capa é a prefeita Adriane Lopes com os empresários apresentando o documento de doação do lote. A segunda é a reunião durante a assinatura do documento.