Comissão aprova projeto que obriga organizador de eventos a informar à polícia dados de compradores de ingressos

A relatora afirmou que o projeto reforça os mecanismos de busca e captura de fugitivos da Justiça. “Criar medidas que possibilitem identificação e efetiva detenção de criminosos, em especial aqueles com mandado de prisão em aberto, revela-se providência essencial à segurança pública e à proteção da sociedade”, disse Ione.

O texto aprovado foi um substitutivo da relatora, deputada Delegada Ione (Avante-MG), ao Projeto de Lei 3253/23, da deputada Silvia Waiãpi (PL-AP). O novo texto, que altera a Lei Geral do Turismo , é mais enxuto que a proposta original.

Caso haja mandado de prisão em aberto contra algum comprador, a polícia deverá informar previamente a organização do evento, para que sejam adotadas medidas para identificar a pessoa no momento da entrada, viabilizando sua detenção.

