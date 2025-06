Violência contra profissionais da enfermagem é debatida na Assembleia Legislativa

Espaço de escuta, denúncia e construção coletiva de soluções. Essa é a proposta do seminário “Desafios na Gestão em Saúde: enfrentamento à violência contra profissionais de enfermagem”, que será realizado nesta quarta-feira (25), das 13h às 17h, no plenário Deputado Júlio Maia. A iniciativa da deputada Gleice Jane (PT) objetiva construir estratégias de enfrentamento e prevenção à violência sofrida por enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem no exercício da profissão.

A proposta surgiu após reunião entre o gabinete da parlamentar e representantes do Conselho Regional de Enfermagem (Coren-MS), sindicatos da saúde e profissionais da área, que relataram episódios recorrentes de agressões físicas e verbais, sobrecarga de trabalho e adoecimento emocional, especialmente em unidades de pronto atendimento (UPAs) e Centros de Atenção Psicossocial (CAPs).

Conforme Gleice Jane, o seminário pretende mobilizar gestores, entidades representativas e sociedade civil em torno de propostas concretas para garantir ambientes de trabalho seguros, acolhedores e humanizados. Temas como a atuação da gestão pública na prevenção da violência, a insuficiência estrutural dos serviços de saúde mental e os impactos emocionais da rotina de trabalho estarão em pauta. “Esse debate é crucial e urgente. Valorizar os profissionais de enfermagem e assegurarmos dignidade, segurança e saúde a quem cuida da população”, esclarece a parlamentar.

Palestrantes

Entre os participantes confirmados estão Cândice Gabriela Arosio, especialista em Direito e Processo do Trabalho e procuradora do Ministério Público do Trabalho, e a doutora em Psicologia Maria Helena Vieira Machado, pesquisadora titular da Escola Nacional de Saúde Pública (Fiocruz), que atua em estudos sobre saúde mental, condições de trabalho, populações indígenas e quilombolas.