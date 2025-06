Polícia Civil prende homem por tentar matar ex-convivente e seu filho em Aparecida do Taboado

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS O Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia de Aparecida do Taboado efetuou a prisão em flagrante de um homem, de 40 anos, suspeito de cometer tentativa de feminicídio contra sua ex-convivente e tentativa de homicídio qualificado contra o filho dela. A ação ocorreu após intensas e ininterruptas diligências ao longo desta segunda-feira (23), resultando na localização e detenção do autor durante a noite.

Nas primeiras horas da manhã, a mulher, de 34 anos, foi brutalmente esfaqueada pelo ex-companheiro, caracterizando tentativa de feminicídio, enquanto seu filho, de 16, também foi gravemente ferido ao tentar intervir, sendo igualmente atingido por golpes de faca, o que configurou tentativa de homicídio qualificado.

De acordo com os levantamentos iniciais, o autor invadiu a residência das vítimas e, utilizando uma faca, desferiu diversos golpes contra a ex-companheira, sendo interrompido pela intervenção do filho da mulher, que também acabou ferido ao tentar proteger a mãe. Após o ataque, o suspeito fugiu do local, deixando para trás uma mochila com objetos pessoais, o que contribuiu para sua identificação. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A partir da comunicação do crime, a Polícia Civil iniciou trabalho investigativo e diligências para localizar o autor. As ações foram coordenadas a partir do Setor de Investigações Gerais (SIG), com o envolvimento direto de todos os setores da Delegacia de Polícia de Aparecida do Taboado, incluindo investigadores plantonistas, escrivãs e demais equipes operacionais.

Durante todo o dia, os policiais civis monitoraram locais suspeitos e analisaram imagens de câmeras de segurança. Informações coletadas com precisão indicaram o deslocamento do autor entre municípios, sendo possível identificá-lo inclusive pelas roupas usadas durante a fuga.

As diligências levaram os agentes ao terminal rodoviário e, posteriormente, a um hotel onde ele foi localizado e abordado.

Por volta das 19h, após perseguição contínua, o indivíduo foi preso em flagrante. Durante a abordagem, houve resistência, sendo necessária sua contenção nos termos legais. O autor foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde permanece à disposição da Justiça.