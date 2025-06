Suspeito de tentativa de homicídio em Jardim é preso em Bonito e arma de fogo utilizada é localizada

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Trabalho conjunto das Seções de Investigações Gerais da 1ª Delegacia de Jardim e da Delegacia de Bonito efetivaram o trabalho investigativo que contou com o apoio da Polícia Militar de Bonito que prendeu, nesta segunda-feira (23), o suspeito de ser o autor do homicídio tentado ocorrido no dia 15 de junho, em uma fazenda na cidade de Jardim.

Após a prisão de R.S.L. (41 anos) a equipe da 1ª Delegacia de Polícia de Jardim foi ao local apontado pelo autor onde teria ocultado a arma utilizada no crime. Após buscas em uma região de mata foi localizada uma espingarda calibre .22, que foi apreendida.

A prisão preventiva do autor foi solicitada e deferida pela Justiça, com base na representação fundamentada do delegado de polícia encarregado do inquérito, titular da 1ª DP de Jardim.