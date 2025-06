Policial civil participa de curso de investigações de crimes cibernéticos ministrado pelo FBI, em San Salvador

O Investigador de Polícia Judiciária da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, Anderson Antônio Alves Correa, lotado na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), participou do Curso de Investigação de Crimes Cibernéticos Master na ILEA San Salvador, entre os dias 16 e 20 de junho.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS O curso foi ministrado por agentes do FBI e abordou conteúdos teóricos e práticos sobre crimes cibernéticos, incluindo ferramentas atuais para investigação.

O curso de Investigação de Crimes Cibernéticos Master foi uma oportunidade de adquirir conhecimentos e habilidades avançadas em investigação cibernética, o que pode trazer benefícios significativos para a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul.

Assim, com a expertise adquirida se poderá: