Governo de Mato Grosso do Sul reforça compromisso com a cultura no São João em Corumbá

Patrimônio Cultural do Brasil, o Banho de São João em Corumbá reafirma sua força como manifestação que une fé, tradição, cultura e desenvolvimento econômico. O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura, esteve presente nas primeiras atividades da programação, reforçando seu compromisso com a preservação e valorização dessa que é uma das maiores expressões culturais do Pantanal.

O diretor-presidente da Fundação de Cultura, Eduardo Mendes, representando o governador Eduardo Riedel e o secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, participou da cerimônia de premiação do Concurso de Quadrilhas Juninas, que lotou o Arraial do Banho de São João neste fim de semana, reunindo trabalhadores da cultura, mestres da tradição, turistas e a comunidade local. A cerimônia contou também com a presença de autoridades locais, estaduais e federais, entre elas a senadora Soraya Thronicke.

“Estamos falando de uma manifestação que é mais do que uma festa. É uma tradição que fortalece a economia criativa, valoriza os trabalhadores da cultura, os carnavalescos, os grupos juninos e move a cidade de Corumbá. É cultura viva, que gera trabalho, renda, pertencimento e que o Governo do Estado tem muito orgulho em apoiar”, destacou Eduardo Mendes.

O prefeito de Corumbá, Dr. Gabriel Alves de Oliveira, também participou da premiação e ressaltou o impacto social e econômico da festa. “Quando olhamos para essa festa, vemos muito além da tradição. Vemos comércio aquecido, hotéis lotados, turistas chegando, empregos temporários gerados e a nossa cultura sendo o motor desse desenvolvimento. É a força da cultura transformando vidas”, afirmou.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

O evento, que conta com intensa participação dos carnavalescos na cenografia do Arraial e na construção dos andores, segue até esta segunda-feira (24), quando acontece o ponto alto da festa: a tradicional descida dos andores pela Ladeira Cunha e Cruz até o Rio Paraguai, para o banho simbólico do santo. A noite encerra com o show nacional de Michel Teló, levando ainda mais alegria para corumbaenses e visitantes.

O Banho de São João é realizado pela Prefeitura Municipal de Corumbá, com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura e da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, e movimenta não apenas a fé e a cultura, mas também toda a cadeia produtiva local, gerando renda para ambulantes, trabalhadores da cultura, artesãos, além do setor hoteleiro, gastronômico e turístico.

O Governo do Estado reafirma seu compromisso com a valorização das manifestações culturais, que são fundamentais para preservar a identidade do povo sul-mato-grossense e fomentar o desenvolvimento social, econômico e turístico dos municípios.

Comunicação Setesc