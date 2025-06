Lacen de MS conquista nota máxima em avaliação nacional de qualidade laboratorial

Resultado reforça a confiança nos serviços prestados pelo laboratório e destaca a qualificação da equipe de Biologia Molecular

O Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul), vinculado à SES (Secretaria de Estado de Saúde), alcançou a nota máxima na AEQ (Avaliação Externa da Qualidade) promovida pela UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina). A avaliação é voltada à Rede Nacional de Quantificação da Carga Viral do HIV, HBV e HCV, além de exames de Biologia Molecular para detecção deChlamydia trachomatiseNeisseria gonorrhoeae, e contagem de linfócitos T CD4+.

A rodada teórica, realizada em abril/maio, envolveu o preenchimento de um questionário com questões técnicas sobre HIV, hepatites virais B e C, e metodologias de biologia molecular. O resultado, recebido em maio, trouxe uma excelente notícia: o Lacen obteve conceito “Excelência”, com acerto de 100% nas respostas.

A prova teórica foi aplicada por meio de um questionário com 10 questões de múltipla escolha, com apenas uma alternativa correta em cada item, e a pontuação máxima só é concedida às instituições que acertam a totalidade das respostas. A equipe do Lacen respondeu ao teste em conjunto, traduzindo para o questionário a rotina e os procedimentos adotados diariamente no laboratório.

“Isso demonstra que as práticas já implementadas na unidade estão em conformidade com os mais altos padrões técnicos exigidos nacionalmente. A avaliação abordou desde o uso e manutenção de equipamentos até o correto armazenamento de amostras e kits, exigindo conhecimento técnico aprofundado e domínio dos protocolos. O bom desempenho reforça a segurança e a excelência dos serviços prestados pela equipe de Biologia Molecular do Lacen”, avalia a gerente de Qualidade e Biossegurança do Lacen, Rita de Cássia Campos da Conceição.

Compromisso com a qualidade

A pontuação máxima reflete o compromisso e a competência técnica da equipe do laboratório de Biologia Molecular, formada pelas bioquímicas Ana Olívia Pascoto Espósito, Nádia Bernardinis, Silvia Asato, Suzana Teruya Hiane e Thaissa Mendes Ilis.

Segundo a gerente de Qualidade e Biossegurança do Lacen, o resultado representa mais do que uma conquista individual. “Esse reconhecimento é fruto de um trabalho coletivo, comprometido com a qualidade e com a saúde pública. A nota máxima mostra que seguimos os mais altos padrões técnicos e reforça a confiança nos serviços que prestamos à população sul-mato-grossense”, completa.

A AEQ é uma ferramenta fundamental para avaliar a performance dos serviços laboratoriais em todo o país, assegurando a confiabilidade dos diagnósticos e fortalecendo as ações de vigilância e controle de doenças.

Sobre o Lacen

O Lacen tem como competência coordenar a rede de laboratórios públicos e privados que realizam análises de interesse em saúde pública; realizar o controle de qualidade analítica da rede estadual; realizar procedimentos laboratoriais de maior complexidade para complementação de diagnóstico; promover a capacitação de recursos humanos da rede de laboratórios e disponibilizar aos gestores nacionais as informações relativas às atividades laboratoriais realizadas por intermédio do encaminhamento de relatórios periódicos, obedecendo cronograma definido e apoio a pesquisa. Tem ainda como missão prestar serviços laboratoriais à comunidade no que tange à saúde pública, visando atender com qualidade e confiabilidade no âmbito da Vigilância Epidemiológica, Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador.

Danúbia Burema, Comunicação SES

Fotos: Divulgação Lacen