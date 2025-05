Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Fátima do Sul, recuperou na última quarta-feira (30) uma motocicleta furtada na cidade de Dourados e identificou pessoas envolvidas na receptação. A ação foi realizada em conjunto com o SIG (Setor de Investigações Gerais) de Dourados. As diligências tiveram início após a equipe receber informações de que uma motocicleta da marca Kenton Blitz, de cor preta, estaria sendo anunciada para venda em uma rede social. O veículo havia sido furtado em Dourados no dia 22 de abril, conforme boletim de ocorrência registrado na delegacia local. Com base nas informações, os investigadores foram até o endereço onde o veículo estaria. No local, uma mulher confirmou ter comprado a motocicleta de um terceiro pelo valor de R$ 850,00, mas relatou que já havia revendido o bem a outra mulher, moradora de um bairro da cidade, por R$ 2.600,00. A primeira adquirente acompanhou os policiais até a residência da atual possuidora do veículo. Após verificação da numeração do motor, foi confirmada a correspondência com o registro do furto. A motocicleta também apresentava características idênticas às descritas na ocorrência, como banco rasgado e carenagem dianteira remendada. O veículo foi apreendido e ambas as envolvidas foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil de Fátima do Sul para prestarem esclarecimentos.