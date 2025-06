SES reforça qualificação de agentes com curso nacional sobre arboviroses

Curso online visa reforçar a prevenção e o manejo adequado de doenças como dengue, Zika e chikungunya.

A SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da superintendência de Atenção Primária à Saúde, convida os ACS (Agente Comunitários de Saúde) e ACE (Agente de Combate à Endemias) de todo o estado a participarem do curso online de capacitação em arboviroses, disponível gratuitamente na plataforma do Conasems (Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde).

Com o aumento expressivo dos casos de dengue e outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como Zika e chikungunya, torna-se fundamental a atualização constante dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente da prevenção e cuidado com a população. Somente em 2023, a dengue foi responsável por mais de mil mortes no Brasil, e investigações apontam que parte desses óbitos pode estar relacionada ao manejo clínico inadequado e à não identificação dos sinais de alarme.

Em parceria com o Ministério da Saúde, o Conasems lançou o curso ‘Arboviroses’, com carga horária de 10 horas, direcionado a profissionais da saúde de todo o país. O conteúdo é apresentado por meio de videoaulas e materiais complementares técnicos produzidos pelo Ministério da Saúde, abordando temas essenciais como:

Aspectos gerais das arboviroses;

Diagnóstico e manejo clínico da dengue em adultos e crianças;

Fluxograma de manejo clínico da dengue;

Características e cuidados com a chikungunya.

A responsável técnica pelos ACS na SES, Elisângela Hermes, ressalta que “aspectos como urbanização acelerada, crescimento populacional desordenado, saneamento básico precário e fatores climáticos criam condições ideais para a proliferação do vetor e impactam diretamente na dinâmica de transmissão dos arbovírus”.

Segundo Hermes, a capacitação contínua dos profissionais é essencial para reconhecer os sinais de alerta e garantir o encaminhamento adequado dos casos. Ela destaca ainda que as arboviroses apresentam padrões sazonais, com maior incidência entre os meses de outubro e maio, e requerem vigilância constante.

A SES tem promovido diversas ações voltadas à educação em saúde, com capacitações periódicas por meio da plataforma Telessaúde. Os profissionais podem acessar o ambiente virtual da secretaria com conteúdos atualizados em https://telessaude.saude.ms.gov.br/

Para realizar o curso gratuito sobre arboviroses, acesse: https://mais.conasems.org.br/cursos/30_curso-de-capacitacao-em-arboviroses

Kamilla Ratier, Comunicação SES

Foto: Álvaro Rezende