Com parceria do Governo de MS, aldeias de Dourados são contempladas com 2 caminhões-pipa

Veículos serão utilizados como medida paliativa para abastecimento de água nas aldeias Jaguapiru e Bororó; recurso veio do Governo de MS e de emenda parlamentar

Como parte das medidas adotadas para resolver a falta de água na reserva indígena de Dourados, o Governo de Mato Grosso do Sul realizou nesta segunda-feira (23) a entrega de dois caminhões-pipa destinados ao abastecimento hídrico nas aldeias Jaguapiru e Bororó. Os veículos foram adquiridos por R$ 1,5 milhão, fruto de recursos do Governo do Estado e emenda do deputado federal Geraldo Resende (PSDB), e destinados ao DSEI (Distrito Sanitário Especial Indígena) para abastecimento das comunidades.

A entrega oficial dos dois veículos, com capacidade de 15 mil litros, foi feita na manhã desta segunda-feira (23) na escola Escola Guateka, na Aldeia Jaguapiru. A solenidade contou com a presença do vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, além dos secretários Jaime Verruck, da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), e Viviane Luiza, da Secretaria da Cidadania.

Representando o governador Eduardo Riedel, o vice-governador Barbosinha lembrou que essa é uma solução paliativa para o problema de falta de água enfrentado por aquelas famílias. Ele citou, ainda, outras ações executadas pelo Governo do Estado – como a perfuração de dois poços nas aldeias Jaguapiru e Bororó, que devem também agilizar a chegada de água potável para centenas de famílias, especialmente aquelas que vivem em áreas de difícil acesso.

A previsão é que sejam ligados e entregues oficialmente em aproximadamente dez dias, segundo o DSEI. "A reserva indígena de Dourados é mais populosa do que 46 municípios de nosso Estado, e essa situação da falta de água precisa envergonhar a todos nós. Temos bem ao lado a comunidade urbana de Dourados, com água abundante, e aqui uma realidade onde mulheres, idosos e crianças ainda precisam conviver buscando água lamacenta ou brigando para ter sua água", afirmou o vice-governador, ao citar a importância do esforço coletivo para a solução definitiva do problema.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

No ano passado, por determinação do governador Eduardo Riedel, a Sanesul elaborou um projeto técnico para a construção de uma nova rede de captação, tratamento, reservação e distribuição de água na reserva indígena de Dourados. O investimento total está orçado em R$ 53 milhões, valor já assegurado por meio de uma emenda coletiva da bancada federal de Mato Grosso do Sul ao Orçamento Geral da União/2025.

Em seu discurso, a secretária de Estado da Cidadania, Viviane Luiza, também falou sobre os poços perfurados pelo Governo de Mato Grosso do Sul e que devem ser ativados nos próximos dias. Ela anunciou, ainda, a perfuração de mais uma unidade dessa vez para abastecer à rede escolar.

"Teremos mais um poço para a escola estadual indígena Guateka, para resolver a situação hídrica nesta região e não permitir que nenhuma criança falte às aulas por falta de água", afirmou.

Alegria e esperança

A entrega dos caminhões-pipa foi recebida com otimismo pelas lideranças locais. Ramão Fernandes, capitão da aldeia Jaguapiru, disse que a comunidade aguardava ansiosa pelas benfeitorias. "Fico muito feliz, em nome de todas as famílias, porque agora ninguém mais vai precisar se humilhar para ter água de boa qualidade", disse ele.

Representando a aldeia Bororó, o capitão Reinaldo Arevalo agradeceu por toda a comunidade e disse que a entrega representa uma nova esperança a quem vive na reserva indígena de Dourados. "Percebemos que os governantes têm interesse em ajudar a nossa comunidade e isso nos deixa muito felizes e confiantes no futuro", afirmou.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Autor de emenda parlamentar para aquisição dos veículos, o deputado federal Geraldo Rezende destacou que a semana começou fria, porém com celebração. "Essa entrega representa um alívio emergencial, mas nosso compromisso vai além: queremos garantir uma solução definitiva, que devolva dignidade e saúde aos nossos irmãos indígenas", garantiu.

Os veículos ficarão sob responsabilidade do DSEI, que deverá traçar uma estratégia para gestão do serviço e atendimento às famílias que vivem nas duas comunidades.

Ana Paula Amaral, Comunicação Vice-governadoria

Fotos: Victor Arguelho/Vice-governadoria