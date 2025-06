Em razão do feriado municipal nos dias 23 e 24, pela comemoração do padroeiro de Selvíria – São João Batista, a Delegacia de Polícia local também funcionará em regime plantão.

A Polícia Civil informa que, devido ao feriado municipal a ser celebrado nesta terça-feira (24), em razão da comemoração ao santo padroeiro do município de Bataguassu – São João, as Delegacias de Polícia da cidade realizarão o atendimento por meio de plantão.

