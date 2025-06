Polícia Civil prende suspeito de roubo a motorista particular em Nova Andradina

Nesta segunda-feira (23), a Delegacia de Nova Andradina, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG) prendeu, em flagrante, um homem de 25 anos acusado de roubar e manter em cárcere privado um motorista particular de 21 anos durante corrida solicitada via aplicativo de mensagens.

De acordo com as investigações, a vítima relatou que por volta das 21h20 de ontem (22) atendeu a uma solicitação de transporte, buscando o passageiro em um posto de combustível localizado na área central da cidade e o levando até o Bairro Morada do Sol. Cerca de 20 minutos depois, o mesmo indivíduo solicitou nova corrida, com destino às imediações de um centro de convivência para idosos.

Durante o trajeto, o passageiro sacou uma faca e a encostou no pescoço da vítima, anunciando o roubo. O autor subtraiu o aparelho celular da vítima, documentos, cartões bancários e a quantia de R$ 100,00 em dinheiro. Em seguida, obrigou o motorista a entrar no porta-malas do veículo e assumiu a direção, seguindo em direção ao Distrito de Nova Casa Verde.

A vítima conseguiu escapar momentos depois, saltando do veículo em movimento e sofrendo escoriações leves. O carro foi localizado horas depois por policiais militares, juntamente com o pai da vítima, em um bairro residencial, sem sinais de danos e sem a chave de ignição.

A partir dessas informações prestadas pela vítima e com o auxílio de outras ferramentas de investigação, os investigadores identificaram o autor, que foi localizado horas depois em uma residência próxima ao local onde o veículo havia sido abandonado. O suspeito foi preso ainda com as mesmas vestimentas utilizadas no momento do crime.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, onde foi autuado em flagrante por roubo majorado. As investigações seguem para apuração completa dos fatos.