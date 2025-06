Polícia Civil recupera motocicleta furtada do interior de residência, em janeiro

No dia 2 de janeiro, a proprietária de uma residência no bairro Jardim Itamaracá, em Campo Grande, notou que o seu imóvel havia sido arrombado durante o período em que esteva viajando. A vítima constatou que o portão e a porta dos fundos foram arrombados, sendo subtraídos diversos bens, dentre eles, uma motocicleta Honda CG150 Fan.

Nesta segunda-feira (23), a equipe de investigação da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos – DEFURV recebeu a informação de que uma motocicleta com as mesmas características estava no interior de uma residência abandonada localizada na Rua dos Pereiras, bairro Jardim Monte Alegre, Campo Grande.

No local indicado, os policiais encontraram a motocicleta furtada.

As investigações prosseguem para a completa qualificação dos envolvidos do crime.

Para denúncias sobre furtos e roubos de veículos, encaminhar mensagens no (67) 99224-3346 (WhatsApp).