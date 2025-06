Comissão de Esporte vota requerimento de debate com novo presidente da CBF

Samir de Araújo Xaud foi eleito presidente da CBF no final de maio.

Esse requerimento ( REQ 23/2025 - CEsp ) foi apresentado pela presidente da CEsp, senadora Leila Barros (PDT-DF). Ela também observou que podem ser debatidos: as políticas de incentivo ao futebol de base e ao futebol feminino; pontos estratégicos relativos à formação de atletas, à infraestrutura dos estádios, à transparência na gestão e ao desenvolvimento social por meio do futebol; o fortalecimento da cooperação entre o Poder Legislativo e a CBF.

A Comissão de Esporte (CEsp) se reúne nesta quarta-feira (25), às 10h30, para votar quatro requerimentos de audiência pública. Um deles propõe um debate com o novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir de Araújo Xaud, para discutir as diretrizes que ele pretende estabelecer para o futebol nacional nos próximos anos.

