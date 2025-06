Comissão aprova guarda de animal de estimação às vítimas de violência doméstica

A proposta também altera a Lei Maria da Penha para determinar que o direito à guarda provisória de animais de estimação inicia-se por decisão do delegado e só se torna definitivo por decisão judicial.

O texto aprovado pela comissão altera o Código Civil para definir que os animais são "seres vivos sencientes e passíveis de proteção jurídica própria". Com isso, eles passam a ser reconhecidos como seres capazes de sentir e experimentar sensações e, portanto, devem ter proteção própria assegurada por lei.

Foi aprovado um substitutivo da relatora, deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), ao Projeto de Lei 918/23 , do deputado Delegado Matheus Laiola (União-PR) e de outros três parlamentares . "O direito da guarda dos animais de estimação é uma regra que merece ser introduzida nas leis, pois sabemos que os animais já estabeleceram, com os membros da casa onde vivem, vários tipos de vínculos afetivos saudáveis e importantes", disse a relatora.

