ALEMS sedia Missa do Divino Espírito Santo com Giro da Bandeira

A Missa do Divino Espírito Santo está marcada para o dia 30 de junho de 2025, às 8h30, no saguão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). Por proposição do deputado estadual Junior Mochi (MDB), a celebração religiosa é um momento de fé e tradição que reúne devotos para refletir sobre os sete dons do Espírito Santo: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS Fitas são amarradas pelos fiéis na Bandeira do Divino, cada

uma representando uma graça ou pedido

Foto: Luciana Nassar

Integrando a programação da Festa do Divino Espírito Santo, que possui grande importância para o Estado, especialmente para a Região Norte, a manifestação religiosa será celebrada pelo Arcebispo da Arquidiocese de Campo Grande, Dom Dimas Lara Barbosa, e pelo Padre Londres, da Paróquia Catedral São José de Coxim.

A missa é marcada por um ambiente de comunhão e espiritualidade, conduzida por autoridades religiosas, simbolizando a continuidade de uma tradição que fortalece a fé e a identidade cultural. “É a mais antiga manifestação religiosa do Mato Grosso do Sul. Os festeiros, alferes e músicos também visitam os Poderes, secretarias, comércios e residências, acompanhados da Bandeira do Divino, levando as bênçãos do Espírito Santo”, destaca o deputado estadual Junior Mochi (MDB).

Após o término do rito no Legislativo Estadual, está programada a realização do tradicional Giro da Bandeira, onde os foliões percorrem secretarias e gabinetes para levar as bênçãos do Divino Espírito Santo aos servidores, conforme costume oriundo de Coxim.

Naquele município a festa alcança sua 130ª edição. Já em Campo Grande será a 28ª edição da manifestação católica. A missa no Legislativo Estadual representa a continuidade da manifestação cultural e religiosa que integra a Festa do Divino Espírito Santo, evento reconhecido no Calendário Oficial de Eventos do Estado, por meio da Lei 3.586 de 2008 .

Festa do Divino Espírito Santo

Segundo a Paróquia Catedral São José, a 130ª Festa do Divino Espírito Santo em Coxim acontecerá entre os dias 11 e 20 de julho de 2025. Essa manifestação centenária preserva uma tradição religiosa e cultural sendo reconhecida como a mais antiga do estado de Mato Grosso do Sul.

Em Coxim, a celebração representa envolve rituais de fé, música, dança, gastronomia e momentos de confraternização, comemorando a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos no Pentecostes. Realizada anualmente, a festa possui um significado especial para a comunidade local e a programação contempla a saída da Bandeira do Divino Espírito Santo com visitas às residências e comércios para bênçãos e arrecadação de donativos, além de novenas, missas e outras celebrações religiosas.

Essa tradição também foi levada por moradores de Coxim até a capital, Campo Grande, onde é igualmente celebrada, reforçando sua importância no calendário oficial de eventos do Estado. Conforme a Associação dos Amigos do Divino Espírito Santo (Amades), responsável pela organização da festa em Campo Grande, a 28ª edição ocorrerá de 30 de junho a 6 de julho de 2025.