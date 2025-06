Comissão aprova incentivos salariais para profissionais que atuam na vacinação

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 422/25 , que autoriza a criação de incentivos salariais aos profissionais de enfermagem do Sistema Único de Saúde (SUS) que atuam em salas de vacinação.

De acordo com o texto, as gratificações deverão ser definidas por União, estados e municípios. No caso dos profissionais da rede privada, os incentivos poderão ser estabelecidos por meio de negociação coletiva entre empregadores e trabalhadores.

A proposta, de autoria do deputado Geraldo Resende (PSDB-MS), recebeu parecer favorável da relatora, deputada Enfermeira Ana Paula (Pode-CE). Ela destacou que o projeto contribui para valorizar a categoria, qualificar o atendimento e ampliar a cobertura vacinal.

“A concessão de incentivos, quando compatível com a realidade orçamentária local, é uma iniciativa oportuna para fortalecer a assistência prestada à população”, disse Ana Paula.

O texto acrescenta as medidas à Lei 7.498/86 , que regulamenta o exercício da enfermagem.

Próximos passos

O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado agora pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.