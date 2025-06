Polícia Civil fecha oficina clandestina que adulterava motocicletas

O responsável, L.M.O., de 26 anos de idade estava no local e com ele os foram localizados instrumentos típicos de adulteração de chassi (pinos). O indivíduo, que já havia sido indiciado anteriormente por adulteração de motocicletas, recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido para a Especializada.

Segundo apurado, uma equipe de investigação da DEFURV recebeu informação de que uma oficina clandestina de motocicletas, situada na Rua Manoel Macedo Falcão, Bairro Parque do Lageado, em Campo Grande-MS estaria sendo utilizada para adulterar chassis de motos oriundas de furto ou roubo. Os policiais civis foram até o endereço e constataram que havia motocicletas parcialmente desmontadas na varanda.

