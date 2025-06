Com ousadia e inovação, Programa de Trainee garante governança estratégica para o Governo do Estado

Jovens altamente capacitados de diversas regiões do País e participantes do Programa Trainee de Gestão Pública do Governo de Mato Grosso do Sul foram recepcionados nesta manhã por gestores, coordenadores, secretários estaduais e pelo governador Eduardo Riedel, responsável pela implantação desta iniciativa em 2015, quando ainda era secretário de Governo e Gestão Estratégica.

Em uma conversa informal com os 20 profissionais, Riedel destacou o modelo e o conceito de gestão e governança que visa trazer mais agilidade e eficiência nos serviços e entregas públicas para a sociedade sul-mato-grossense. A maioria dos profissionais possuem duas formações acadêmicas e contam com experiências nos setores público, privado e organizações sociais.

"É uma alegria muito grande ouvir a história de cada um de vocês e observar como elas vão se moldando no que imaginamos para o Estado, nas experiências que vocês trazem de fora, do Sudeste, Sul, Nordeste e Norte do País, é muito enriquecedor. Eu acredito muito nessa força de transformação, até porque estamos numa sociedade que se transforma muito mais rápido do que a capacidade do poder público. O público é mais lento, é mais conservador, e ele tem os seus regulamentos e tem de ter muitos deles, mas eles vão numa contramão da dinâmica do que é a sociedade exige, porque o resultado final é para as pessoas", completou.

Riedel ainda lembrou que o Estado tem como meta atuar em quatro eixos. "Vocês podem estar certos que nas áreas que vão atuar, todas as políticas públicas perpassam pela prosperidade, inclusão social e digital e pela sustentabilidade", justificou.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Thassia Renata da Silva é formada em Administração Pública e veio de Araraquara, no interior paulista. "Eu me mudei para cá há duas semanas, mas já conhecia o Mato Grosso do Sul desde criança. Me interessei pelo Programa porque justamente oferecia uma oportunidade na minha área", conta a jovem.

A nova turma, composta por profissionais do Direito, Relações Internacionais, Meio Ambiente, entre outras áreas, atuará em diversas secretarias, agências e fundações do Governo do Estado. Ao longo dos anos, o Programa já reuniu mais de 100 jovens.

Naama Marina Rangel tem 26 anos, formada em Direito e Relações Internacionais, se declara encantada pela riqueza cultural e econômica de Mato Grosso do Sul. "Um estado novo, mas que tem um potencial muito grande de crescimento e eu sempre fui apaixonada por áreas correlatas a políticas públicas e vi uma oportunidade de aplicar o meu conhecimento técnico e teórico", argumenta.

Ao saudar os novos integrantes do Programa de Trainee, o secretário-executivo de Gestão Estratégica e Municipalismo, Thaner Castro Nogueira, enfatizou o objetivo central, que é colaborar na elaboração, diagnósticos e monitoramento de projetos estratégicos, num movimento coordenado de inovação, ousadia e transformação do Estado.

Alexandre Gonzaga, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Saul Schramm