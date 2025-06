Polícia Civil prende autor de estupro de vulnerável em Aquidauana

O laudo médico confirmou sinais compatíveis com abuso sexual, reforçando a materialidade do delito.

Segundo as informações levantadas, a criança relatou à mãe que um “tio” lhe entregou dinheiro e praticou atos libidinosos. O autor é um homem de 61 anos, que fugiu para a área de mata, dificultando as buscas iniciais feitas pela Polícia Militar.

Segundo apurado, o caso foi registrado no sábado, logo após a mãe da vítma perceber os sinais de abuso ao dar banho na filha. Imediatamente ela procurou atendimento médico e apoio policial.

