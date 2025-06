Emenda de Lia Nogueira reforça estrutura do Hospital Indígena em Dourados

Com foco na melhoria do atendimento médico hospitalar oferecido à população indígena de Dourados, a deputada estadual Lia Nogueira (PSDB) realizou nesta segunda-feira (23) a entrega oficial da emenda parlamentar no valor de R$100 mil ao Hospital e Maternidade Porta da Esperança, mantido pela Missão Evangélica Caiuá. Com o recurso foram adquiridos equipamentos para a lavanderia hospitalar, setor essencial no controle de infecções e garantia da qualidade do serviço prestado a usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

A emenda viabilizou a compra de uma lavadora de roupas horizontal, uma centrífuga, três secadoras rotativos de 18,5 kg e a cobertura dos custos de frete dos equipamentos até a unidade. Conforme a parlamentar, a renovação da lavanderia contribui diretamente para o funcionamento seguro do hospital, que atende, diariamente, pacientes indígenas e não indígenas da região da Grande Dourados.

“A saúde da população indígena merece atenção integral. Sabemos das dificuldades enfrentadas por essa comunidade e a estrutura hospitalar precisa estar equipada para garantir dignidade e eficiência no atendimento. Essa emenda é resultado do nosso compromisso com o povo de Dourados e com o fortalecimento das instituições que atuam diretamente nas aldeias”, afirmou a deputada.

A parlamentar reforçou que a emenda foi destinada em 2024, mas entregue somente neste ano devido ao prazo do processo de licitação e aquisição dos equipamentos.

Compromisso com as aldeias e o acesso à água

Lia Nogueira participou ainda da cerimônia de entrega de dois caminhões-pipa que devem beneficiar a Reserva Indígena de Dourados, adquiridos por meio de emenda do deputado federal Geraldo Resende (PSDB), com contrapartida do Governo do Estado. Os veículos atenderão emergencialmente as aldeias Bororó e Jaguapiru, onde vivem mais de 20 mil indígenas.

A deputada reforçou que o combate à escassez de água nas comunidades indígenas é uma de suas prioridades e que seguirá trabalhando por soluções definitivas. “Esses caminhões vão amenizar a situação, mas nossa luta é por um sistema permanente de abastecimento. Água é vida, é um direito básico e urgente que não pode mais ser negligenciado”, declarou.