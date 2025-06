Prefeitura ativa nova etapa do acolhimento no Parque Ayrton Senna, com atendimento da EMHA a pessoas em situação de rua

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS), inicia nesta segunda-feira (23) mais uma etapa do acolhimento noturno no Parque Ayrton Senna, diante da previsão de temperaturas abaixo de 6 °C. Assim como nas edições anteriores da ação Inverno Acolhedor, o Ponto de Apoio funcionará das 18h às 6h, oferecendo estrutura e cuidado às pessoas em situação de rua. Desta vez, a ação contará também com o apoio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA), que enviará técnicos ao local para orientar e, quando possível, realizar inscrições em programas habitacionais durante o atendimento.

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS) começou a organizar essa nova etapa do acolhimento desde o feriado, a partir do acompanhamento dos alertas emitidos pelos institutos de meteorologia, que indicam uma queda brusca de temperatura a partir da 0h desta segunda-feira (23 de junho).

A previsão é que ocorra uma queda superior a 5 °C nos termômetros, o que pode colocar em risco a saúde da população em situação de rua. De acordo com a meteorologia, a terça-feira (24) pode registrar mínima de 6º. As equipes técnicas da SAS estão monitorando os indicativos meteorológicos para definir até que dia o Ponto de Apoio ficará ativo no Parque Ayrton Senna.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o frio intenso nesse início de inverno é devido às condições meteorológicas provocadas por duas massas de ar polar que avançam sobre o Centro-Sul do Brasil e da atuação de um ciclone extratropical no Oceano Atlântico.

Da mesma forma como ocorreu nas duas últimas frentes frias, o Ponto de Apoio será aberto às 18 horas, com encerramento às 6 horas do dia seguinte. Nesta nova etapa, a SAS irá contar com o apoio da Emha, que enviará ao Parque Ayrton Senna, técnicos e assistentes sociais para fazer a abordagem, orientação e verificação de documentos das pessoas que estiverem no local para checar se estão aptos a fazer a inscrição nos programas habitacionais oferecidos pela pasta. O usuário que desejar e estiver com a documentação em ordem poderá realizar a inscrição no momento do acolhimento.

Nas duas primeiras edições, o Ponto de Apoio montado no Parque Ayrton Senna registrou 331 acolhimentos e computou 351 marmitas fornecidas no local, doadas por instituições religiosas e entidades que atuam no amparo às pessoas em vulnerabilidade social. Nesta edição, a OSC Geladeira Solidária irá fornecer 50 marmitas que irão reforçar as que já estão sendo preparadas nas duas UAIFAs (Unidades de Acolhimento Institucional para Famílias e Adultos) para serem entregues no Ponto de Apoio.

Os animais que acompanham os acolhidos no Parque Ayrton Senna também recebem ração, cobertores, coleiras e comedouros entregues pela Subsecretaria do Bem-Estar Animal (SUBEA).

A estrutura de atendimento conta com colchões, cobertores, alimentação e apoio do Consultório na Rua para as pessoas em situação de rua que optam por pernoitar no local, recusando o acolhimento nas unidades institucionais da SAS. A maioria dos acolhidos direcionados ao Parque frequenta o Centro POP e são encaminhados pela unidade, que realiza o transporte até o local.

A ação Inverno Acolhedor tem como critério de ativação do Ponto de Apoio, a previsão de temperaturas iguais ou inferiores a 12°C, conforme parâmetro técnico pactuado entre os gestores e secretarias da gestão envolvidos, considerando os riscos mais críticos à saúde das pessoas em situação de rua durante episódios de frio intenso.

A secretária de Assistência Social e Cidadania, Camilla Nascimento, explicou que os acolhimentos institucionais convencionais permanecem ativos, e as equipes de abordagem do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas), seguem em rondas, especialmente no período noturno, garantindo o atendimento às pessoas em situação de rua e a articulação de encaminhamentos em casos de necessidade.

Trabalho do Seas

A ação Inverno Acolhedor é executada pela Superintendência de Política de Direitos Humanos (SDHU), em parceria com a Defesa Civil Municipal, a Fundação Municipal de Esportes (Funesp), a equipe do Consultório na Rua da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), Subsecretaria do Bem-Estar Animal (SUBEA) e com a participação da Proteção Social Especial da SAS, que atua na organização e execução da ação.

Após o pernoite, os acolhidos são levados ao Centro POP, onde diariamente é oferecido café da manhã para a população em situação de rua.

A população pode colaborar informando sobre pessoas em situação de vulnerabilidade expostas ao frio por meio dos telefones (67) 99660-6539 e 99660-1469, além do 156.

O Serviço Especializado em Abordagem Social realiza atendimento à população de rua nas sete regiões da Capital, por meio de busca ativa e denúncias feitas via telefone. O trabalho é realizado continuamente pelas equipes, que fazem abordagens sociais 24h por dia, nos sete dias da semana, incluindo feriados e finais de semana, no entanto o indivíduo tem por opção aceitar ou não o acolhimento. As recusas de atendimento por parte da população em situação de rua são um direito garantido pela Constituição Federal de 1988, em seu Art. 5º, Inciso XV.