Agesul anuncia construção de passarela sobre MS-156 em Dourados

A construção de uma passarela elevada sobre a MS-156 promete transformar a rotina dos moradores do bairro Harrison de Figueiredo e do Residencial Dioclécio Artuzi, em Dourados, que convivem há anos com o medo ao atravessar a rodovia. A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) publicou, no Diário Oficial do último dia 18, o aviso de abertura da licitação para a obra de infraestrutura urbana, que será executada no trecho entre a BR-163 e o Núcleo Industrial.

Com investimento estimado em mais de R$ 1,7 milhão, a obra atende a uma demanda antiga apresentada pelo deputado Zé Teixeira, 2º vice-presidente da Assembleia Legislativa, por meio de indicações encaminhadas ao Governo do Estado desde 2017. “A situação de insegurança se prolongou por muito tempo, expondo a população aos riscos da travessia da MS-156. Recebo com alívio esta confirmação feita pela Agesul”, afirmou o parlamentar.

Além de contribuir para a redução de acidentes, a passarela garantirá mais segurança e acessibilidade, especialmente para crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida. A estrutura será essencial para a travessia de estudantes das escolas Professora Maria da Conceição Angélica e Vereador Moacir Djalma Barros, localizadas nas proximidades.

Foto: Agetran/Dourados