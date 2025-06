ALEMS promove 10º Seminário de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa

Na próxima quinta-feira (26) você está convidado(a) para a 10ª Edição do Seminário Estadual de Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa Idosa, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). O evento é promovido pela Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, a partir das 13h, no Plenário Júlio Maia, com entrada gratuita e transmissão pelos canais oficiais do Legislativo.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS Fonte: Assessoria Renato Câmara

O coordenador da Frente e propositor do evento, deputado Renato Câmara (MDB), confirmou a presença de especialistas, autoridades e representantes da rede de proteção para discutir desafios, soluções e experiências bem-sucedidas na defesa dos direitos dos idosos. A programação deste ano tem como eixo central o tema Experiências Exitosas do Brasil e Perspectivas para Mato Grosso do Sul.

“Mais do que um encontro, o Seminário reflete uma trajetória de compromisso que vem sendo construída ao longo dos últimos anos no Parlamento Estadual, que se traduz não apenas em discursos, mas em políticas públicas concretas. O envelhecimento da população é uma realidade que exige responsabilidade, planejamento e ação. Nosso dever é garantir que cada idoso de Mato Grosso do Sul viva com dignidade, segurança e respeito”, afirmou Renato Câmara.

Serviço

Confira a programação completa no banner. As inscrições seguem abertas e podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/npmZHg6gi3rzFPvY8.

Todos os eventos na ALEMS são abertos ao público e à imprensa. A Casa de Leis fica localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 9 do Parque dos Poderes – primeiro bloco pela entrada da Avenida Mato Grosso. As ações terão a cobertura e banco de imagens pelo Portal da ALEMS e transmissões pelo Facebook e Youtube , como também nas redes sociais do deputado Renato Câmara (@renatocamarams).

Você ainda pode acompanhar pelos canais oficiais de comunicação da Casa de Leis: TV ALEMS canal 7.2 no sinal aberto e canal 9 da Claro NET TV, ou no link TV ALEMS ; Rádio ALEMS FM 105.5, sinal aberto, ou no link Rádio ALEMS .

*Com informações da Assessoria Renato Câmara