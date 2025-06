Começa nesta sexta-feira (27), o 1º Festival do Leite, Queijo e Economia Criativa de Campo Grande

A primeira edição do Festival do Leite, Queijo e Economia Criativa começa nesta sexta-feira (27), no Parque de Exposições Laucídio Coelho – Rua Américo Carlos da Costa, 320 – Vila Carvalho. Serão dois dias de evento, destacando sabores e talentos da produção artesanal.

Realizado pela Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), o evento conta com apoio da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), da Associação Girolando e da Associação dos Produtores de Leite do Assentamento Itamarati.

A programação terá entrada gratuita e é toda voltada para a família. Ao longo dos dois dias, o público poderá conhecer de perto o trabalho de produtores de leite, queijo, mel, doces, conservas, artesanato e cutelaria, além de aproveitar atrações como: leilão de animais; praça de alimentação e restaurante de comitiva; exposição de queijos artesanais e artigos lácteos; espaços comerciais para pequenos empreendedores; mostra de gado leiteiro e degustações e oficinas.

Mais do que uma programação diversa, o evento também será o momento para trocas de experiências e o fortalecimento das redes de colaboração entre empreendedores locais, unindo tradição, inovação e o gostinho da culinária de Mato Grosso do Sul,

Entre os expositores confirmados está a empreendedora, Ana Cristina Garcia Anache, da marca Saboratta – Delícias Caseiras. “É uma porta que se abre para nossas geleias, doces e conservas. A gente troca saberes, fortalece parcerias e mostra a qualidade do feito à mão. Isso aproxima o público da nossa realidade”.

Outro destaque da programação é o trabalho do cuteleiro, Pedro Pereira de Araújo, que atua com cutelaria rústica utilizando técnicas tradicionais e materiais reaproveitados. “Tudo é feito 100% na mão. Quando a gente tem espaço para mostrar esse tipo de trabalho, a cultura não morre, ela continua viva”.

O 1º Festival do Leite, Queijo e Economia Criativa é um encontro entre artesanato, tradição, sabores e histórias. É um momento para valorizar e reconhecer o papel dos pequenos produtores na construção de uma cidade mais sustentável e cheia de saberes.



Serviço:

1º Festival do Leite, Queijo e Economia Criativa

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho

Endereço: Rua Américo Carlos da Costa, 320 – Vila Carvalho

Data: 27 de junho (das 10 às 22h) e 28 de junho (9h às 22h)







#PraTodosVerem: Na capa do release há uma foto que mostra um homem e uma mulher, em pé, atrás de um balcão expositor com diversos produtos, como queijos, doces e conservas, durante a realização de uma feira.