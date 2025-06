Prefeitura certifica alunas do curso de Assistente Administrativo e reforça a importância da qualificação profissional para mulheres

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Executiva da Mulher (SEMU), entregou certificados às 27 participantes do curso gratuito de Assistente Administrativo, realizado nos dias 16, 17 e 18 de junho na Escola de Capacitação para Mulheres (Escap SEMU). A iniciativa, desenvolvida com o apoio da RECC – Rede de Empreendedores Conectados com Cristo, foi voltada exclusivamente para mulheres, com o objetivo de fortalecer a inclusão feminina no mercado de trabalho.

Ministrado pela especialista em Administração e Marketing de Conexão, Viviana Encinas, o curso ofereceu uma formação prática e atualizada, com foco nos principais processos administrativos, organização, apoio operacional e no desenvolvimento de competências essenciais para o ambiente corporativo.

A qualificação profissional é uma ferramenta poderosa de transformação. Quando mulheres têm acesso a cursos como este, ampliam suas chances de conquistar autonomia financeira, romper ciclos de dependência e abrir caminhos para novas oportunidades de crescimento pessoal e profissional. Iniciativas como essa são fundamentais para garantir mais equidade no mercado de trabalho e promover o empoderamento feminino.

A aluna Singrid Mariana Lima dos Santos destaca o impacto positivo da capacitação em sua vida: “Esse curso foi extremamente importante para mim. Além de agregar ao meu currículo, abriu portas para novas oportunidades e experiências na minha carreira. Hoje me sinto mais preparada e confiante para buscar uma colocação profissional na área administrativa”.

A Secretária Executiva da Mulher, Angélica Fontanari, também ressaltou a importância de ações como essa para a missão da SEMU: “Capacitar mulheres é investir em transformação social. Cada certificado entregue representa uma história de superação, de força e de esperança. A SEMU segue firme no compromisso de criar oportunidades concretas de formação e valorização da mulher, contribuindo para uma sociedade mais justa e igualitária”.

Ao final da formação, cada participante recebeu um certificado de 30 horas. A ação reforça a missão da SEMU em investir na formação de mulheres, criando caminhos reais de inclusão, dignidade e valorização profissional.





#PraTodosVerem: Na capa da matéria há uma foto que mostra alunas do curso de Assistente Administrativo, reunidas, com seus respectivos certificados de conclusão de curso nas mãos.