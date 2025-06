Não perca o programa Segurança em Pauta, toda segunda às 18h, com horários alternativos quartas 13h, sextas às 7h e domingos às 16h30, canal 7.2 TVALEMS. O Segurança em Pauta também está disponível no youtube.

O programa Segurança em Pauta dessa semana falará sobre o trabalho das mulheres na segurança pública. A evolução e o desenvolvimento das carreiras, e a luta pela igualde de direitos. Nossas convidadas serão a Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros Militar Helena de Barros e Subtenente Polícia Militar Edilaine Mansueto.

