Campo Grande realiza 3ª edição do Congresso Sul-Mato-Grossense de Cidades Digitais e Inteligentes nesta quinta-feira (26)

Com a participação de mais de 50 prefeituras, o 3º Congresso Sul-Mato-Grossense de Cidades Digitais e Inteligentes terá início nesta quinta-feira (26), às 08h, no auditório do Bioparque Pantanal. O evento é o principal encontro de tecnologia para prefeituras do Estado e aborda ferramentas e soluções que melhorem a eficiência dos serviços públicos prestados à população, em especial para as pequenas e médias cidades.

O Congresso, promovido pela Rede Cidade Digital em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec) e com o apoio institucional da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), reunirá prefeitos, gestores públicos e especialistas para o compartilhamento de experiências e estratégias inovadoras voltadas à modernização da gestão pública.

Entre os palestrantes já confirmados estão a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, diretor-presidente da Agetec, Leandro Basmage, coordenador-geral de Estudos e Conectividade do Ministério das Comunicações, Thyago Braun, além dos prefeitos Mauro Luiz Batista de Aquidauana, Dr. Cassiano Maia de Três Lagoas, Henrique Wancura Budke de Terenos e do diretor de Turismo da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Bonito, Elias de Oliveira Francisco.

A prefeita Adriane Lopes ressaltou a relevância de Campo Grande sediar, pela terceira vez, o Congresso que impulsiona a inovação e a modernização dos municípios sul-mato-grossenses. “Campo Grande é referência quando se fala em modernização e investimentos em tecnologia. A cidade é pioneira na criação do primeiro Parque Tecnológico do Estado, que integra o setor privado, universidades e o poder público por meio de soluções inovadoras, promovendo também a aceleração de processos digitais. O Executivo tem investido fortemente na implantação de sistemas na área da Saúde e em outras frentes da administração municipal. Diversas outras iniciativas estão em andamento nesse setor. O foco de todas essas ações é aprimorar os serviços prestados à população e impulsionar o desenvolvimento econômico da Capital.

Além de apresentar experiências implantadas nos municípios, os participantes do Congresso terão acesso a soluções tecnológicas desenvolvidas pela eMaster, Instituto de Gestão Territorial e Geotecnologias (IGTECH), Printer do Brasil, Senfio, Petacorp, Portal de Compras Públicas, Gênesis Tecnologia, DATAPROM, Stelmat, Licitanet e Maximus Tributos.

O evento é gratuito para servidores públicos, vereadores, representantes de universidades e instituições, e as inscrições seguem abertas pelo site: https://www.sympla.com.br/evento/3-congresso-sul-mato-grossense-de-cidades-digitais-e-inteligentes/2787841.

Serviço:

3º Congresso Sul-Mato-Grossense de Cidades Digitais e Inteligentes

Data: 26 e 27 de junho de 2025

Local: Bioparque Pantanal, Campo Grande – MS

Horário: Das 8h às 17h

Informações: [email protected] ou pelo WhatsApp (41) 3015-6812.

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra arte gráfica do 3º Congresso Cidades Inteligentes com escritas na cor branco e fundo rosa alaranjado.