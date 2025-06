Zeca apresenta moção de congratulação a estudantes de Selvíria por medalha na OLITEF

Em sessão plenária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), o deputado estadual Zeca do PT apresentou uma Moção de Congratulação em reconhecimento aos jovens estudantes José Henrique de Souza Semensato e Alan Oliveira da Silva pela conquista da medalha de prata na 1ª edição da Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira (OLITEF).

Os estudantes são alunos da Escola Estadual Ana Maria de Souza, localizada no município de Selvíria (MS), e foram agraciados com a medalha em cerimônia ocorrida no último mês de março, que contou com a presença do Ministro de Estado da Fazenda, Fernando Haddad, em Brasília (DF).

A OLITEF é uma iniciativa nacional gratuita que busca promover o conhecimento financeiro entre alunos do 6º ano do Ensino Fundamental até o 3º ano do Ensino Médio.

A homenagem proposta por Zeca destaca a importância coletiva da conquista dos estudantes.

“A conquista dos jovens garantiu à escola Ana Maria de Souza um laboratório de informática, que já está sendo instalado, que beneficiará todos os estudantes da escola, restando demonstrada também a importância coletiva das medalhas conquistadas”, ressaltou o deputado e ex-governador.

A olimpíada é realizada em parceria entre o Tesouro Nacional e a B3, a bolsa do Brasil, em parceria com a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, com apoio do Ministério da Educação (MEC), visando incentivar a educação financeira desde cedo, preparando os estudantes para o futuro.

A moção agora segue para apreciação do plenário da Casa de Leis. Se aprovada, será oficialmente encaminhada ao homenageado.