Atleta de natação conquista pódio internacional com apoio do auxílio-atleta da Prefeitura

Com apenas 13 anos, Letícia Aguilar Leite de Oliveira representou Campo Grande no Campeonato Grand Prix de Natação, realizado em maio na cidade de Assunção, Capital Paraguai, e celebrou uma conquista marcante em sua trajetória esportiva

“A conquista do pódio foi uma realização para mim, muito gratificante. Me senti bem com meus resultados, principalmente por ser uma competição em nível internacional. A vitória traz felicidade e prazer em fazer o esporte que escolhi. A participação nos campeonatos é muito importante para trocar experiências e aprender com erros e acertos”, contou a atleta.

Letícia conquistou o primeiro lugar nos 50m peito, ficou em segundo lugar nos 50m livre e 100m peito e em terceiro, nos 100m livre. Para viabilizar a participação na competição, a jovem contou com o auxílio-atleta, oferecido pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp).

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

“O auxílio me ajudou com as despesas, que se tornam pesadas, principalmente em uma competição internacional. Tenho várias competições ao longo do ano e nesse campeonato, o auxílio cobriu passagem, hospedagem, inscrição do evento e alimentação”, explicou.

O diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites, parabenizou Letícia pelo resultado e reforçou a importância do investimento no esporte. “Letícia é um exemplo do potencial esportivo que temos em Campo Grande. O auxílio-atleta é um compromisso da Prefeitura para apoiar esses jovens talentos, permitindo que possam sonhar alto e competir com dignidade em qualquer lugar do país ou fora dele”, destacou.

Letícia segue focada nos próximos desafios. “Agora é treinar para melhorar meus tempos. Ainda esse ano tenho duas competições importantes: o Centro-Oeste, em Goiás, e o Brasileiro de Natação, no Rio de Janeiro. Me sinto muito feliz em representar minha cidade em campeonatos estaduais, regionais e internacionais. Me sinto capaz de sempre tirar o melhor de mim para conseguir bons resultados”, afirmou.