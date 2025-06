Irmãos de Campo Grande representam o Brasil no Paraguai e se destacam com apoio do auxílio-atleta

O campo-grandense João Francisco Lima de Souza, de apenas 9 anos, brilhou no Grand Prix Latam, realizado no Paraguai, em maio, e voltou para casa com três medalhas e a certeza de estar no caminho certo. Ao lado do irmão, Davi Lima de Souza, de 13 anos, eles representaram Campo Grande na competição que reuniu 35 equipes de 7 países.

João foi campeão nos 50m peito e 50m borboleta, vice-campeão nos 50m livre e ainda ficou em 5º lugar nos 50m costas. Já Davi não conquistou medalhas, mas alcançou resultados expressivos ao baixar seus tempos nas quatro provas em que competiu: 100m peito, 50m peito, 50m livre e 100m livre.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

“É sempre muito bom conquistar o pódio, pois mostra que o esforço valeu a pena. Participar dessas competições é se desafiar e buscar cada vez fazer melhor. A vitória nem sempre vem, mas tentamos ser sempre melhores do que fomos no dia anterior”, disseram os irmãos.

As conquistas foram possíveis com o apoio do auxílio-atleta oferecido pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp).

“O auxílio-atleta é um compromisso da gestão com o esporte e com nossos talentos. É uma ferramenta que viabiliza sonhos e revela o potencial de Campo Grande no cenário esportivo. O resultado do João e o desempenho do Davi mostram o quanto esse apoio faz diferença”, destacou o diretor-presidente da Funesp Sandro Benites.

Segundo os atletas, o auxílio foi decisivo. “Basicamente ele permite a participação. São muitas despesas o ano todo e é muito difícil poder participar dessas provas, especialmente as nacionais e internacionais”, afirmaram.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Os dois seguem firmes no propósito: conquistar medalhas em campeonatos brasileiros e, futuramente, disputar um Mundial. “Representar Campo Grande com esses resultados é demais! Às vezes subestimamos a capacidade dos atletas da nossa cidade. Achamos que só podem ganhar os do Sul e Sudeste. Mas Campo Grande tem um grande potencial e pode brilhar no Brasil e no mundo”, destacaram.

#ParaTodosVerem As imagens de capa e interna mostram os atletas campo-grandenses vestidos com o uniforme azul da Funesp.