Sessão solene na ALEMS celebra os 117 anos da imigração japonesa no Brasil

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realiza na quarta-feira (25) sessão solene em comemoração aos 117 anos da imigração japonesa no Brasil. No evento, proposto pelo deputado Roberto Hashioka (União), será entregue a Comenda do Mérito "Terra do Sol Nascente" a integrantes ou descendentes da comunidade japonesa no Estado. A cerimônia será realizada no Plenário Deputado Júlio Maia, na Casa de Leis, a partir das 19h.

A Comenda "Terra do Sol Nascente" foi instituída pela Resolução 06/2023 , proposta pelo deputado Hashioka. A data escolhida para a entrega da honraria é alusiva ao Dia Estadual da Comunidade Japonesa, instituído pela Lei 1.979/1999 , e comemorado em 18 de junho, em referência ao dia 18 de junho de 1908, quando o primeiro navio com imigrantes japoneses aportou no Brasil.

A Resolução estabelece que a Comenda seja concedida pela ALEMS a pessoas integrantes ou descendentes da comunidade japonesa e a entidades que tenham prestado relevantes serviços à sociedade. Cada deputado proponente da sessão poderá indicar até três personalidades ou entidades. Os demais parlamentares poderão fazer uma indicação cada.

O nome da Comenda remete à etimologia da palavra “Japão”, que é origem do sol ou onde o sol se origina. A importância do sol é evidenciada na bandeira japonesa, que tem um círculo vermelho, representando o astro.

