Funsat oferece 2.081 vagas de 176 empresas nesta segunda-feira (23)

O painel de Intermediação da Funsat (Fundação Social do Trabalho) atende, nesta segunda-feira, 23 de maio, com a oferta de 2.081 vagas. Propostas ativas de contratações para 176 empresas de Campo Grande, em 122 profissões diferentes.

Quadro de seleções que engloba buscas por açougueiro (44 postos), ajudante de carga e descarga de mercadoria (16 postos), analista de gestão de estoque (1 posto), assistente de vendas (5 postos), conferente de carga e descarga (1 posto), cozinheiro (5 postos), cuidador em saúde (2 postos), encanador (7 postos), faturista (1 posto), fiscal de caixa (3 postos), mecânico de automóvel (5 postos), operador de caixa (338 postos), operador de processos de produção (100 postos), além de duas vagas para soldador.

Entre as 1.463 oportunidades de “perfil aberto”, voltadas a recrutamentos que não exigem experiência ao candidato, a Fundação informa sete destaques. Relação que inclui procuras por ajudante de eletricista (1 posto), auxiliar de escritório (1 posto), auxiliar de limpeza (260 postos), borracheiro (1 posto), estoquista (4 postos), repositor de mercadorias (298 postos) e ainda duas vagas para vendedor interno.

Exclusivos ao público PCD (Pessoa com Deficiência) são quadro anúncios respectivamente: para agente de saneamento, assistente administrativo, auxiliar de limpeza e vendedor interno. Opções que podem ser conferidas no atendimento do Guichê 1 da Agência de Empregos da Funsat.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O órgão está localizado na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, com funcionamento das 7h às 17h, e direcionamento à pré-triagem por ordem de senhas.Mais informações pelo telefone (67) 4042-0585/Ramal 5800, no @ funsat.cg do Instagram ou no portal oficial da Prefeitura Municipal de Campo Grande: