Polícia Civil deflagra operação contra faccionados envolvidos em crimes contra a vida em Dourados

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Na manhã de segunda-feira (23), a Delegacia Regional de Dourados, por meio da equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG), deflagrou a “Operação Hécate”, com o objetivo de dar cumprimento à mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão expedidos em face de membros do Primeiro Comando da Capital (PCC), investigados pela prática de crimes contra a vida ocorridos recentemente no município.

A Operação tem por finalidade o cumprimento de seis mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão domiciliar, todos voltados à obtenção de provas, apreensão de armas de fogo, celulares e demais elementos de interesse para o aprofundamento das investigações sobre os homicídios ocorridos e a estrutura criminosa envolvida.

A ação policial contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Militar, através da Força Tática do 3ºBPM, bem como de outras unidades da Polícia Civil local, incluindo a 1ª e a 2ª Delegacias de Polícia locais, num esforço conjunto para o enfrentamento à criminalidade violenta e à atuação de facções criminosas na região.

Os mandados judiciais, deferidos pela Vara do Juiz das Garantias, decorrem de investigação conduzida pelo SIG que apura, entre outros crimes, o assassinato do adolescente Vitor Fabrício Ogeda Silva, ocorrido no mês de maio deste ano. Conforme as investigações, o jovem foi brutalmente executado com pelo menos seis disparos de arma de fogo, na porta da residência de familiares, fato que causou grande comoção social e mobilizou as forças de segurança pública.

A denominação “Hécate” faz alusão à deusa da mitologia grega associada aos caminhos, encruzilhadas e aos domínios sobre o mundo dos mortos, simbolizando o enfrentamento direto do Estado contra os grupos que tentam impor o medo e o terror por meio da violência letal.

Novas informações sobre os resultados da operação serão divulgadas ao término dos cumprimentos das ordens judiciais.