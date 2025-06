Polícia Civil prende homem que transportava skunk no centro de Corumbá

A Polícia Civil reforça o compromisso no combate ao tráfico de drogas e destaca que denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone (67) 3234-7100, com garantia de sigilo absoluto.

Como já era alvo de investigação, L.A.D.V. foi novamente abordado após ser reconhecido pelos policiais. Desta vez, estava com 1,2 kg da mesma substância, tendo sido autuado em flagrante e encaminhado à 1ª Delegacia para os procedimentos legais.

Investigadores da Seção de Investigações Gerais realizavam levantamento sobre pontos de venda de entorpecentes no bairro Universitário quando identificaram um veículo em atitude suspeita. Durante a abordagem, constataram que o condutor era L.A.D.V., homem que já havia sido detido em 9 de junho pela Polícia Rodoviária Federal, após ser flagrado transportando mais de 10 kg de skunk — a chamada “super maconha” — enquanto atuava como motorista de aplicativo. Na ocasião, ele alegou que a droga pertencia a um passageiro que fugiu para uma área de mata.

